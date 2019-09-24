В Южной Корее вынесли приговор российскому капитану, который протаранил сухогрузом мост
Андрей Сериков получил 2,5 года условно. сообщает РИА «Новости».
Судья Цой Чжин Гон объявил, что условный приговор действует с испытательным сроком четыре года. Это означает, что капитан будет на свободе, если за четыре года не совершит новых преступлений.
Андрей Сериков был признан виновным в попытке скрыться с места происшествия после того, как столкнулся с яхтой до аварии с мостом, в создании препятствий для движения транспорта и в управлении судном в нетрезвом виде.