Во Франции начался судебный процесс по делу о теракте у собора Парижской Богоматери

На скамье подсудимых пять женщин в возрасте от 22 до 42 лет. Полиция полагает, что они действовали по указанию вербовщиков террористической организации «Исламское государство». В России она запрещена. По данным следствия, три года назад женщины припарковали рядом с собором автомобиль с наполненными горючим баллонами в багажнике, но взорвать их им не удалось.

В апреле этого года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар. Обрушились крыша и шпиль.