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07:05, 24 сентября 2019

Сегодня женская сборная России сыграет матч Кубка Мира по волейболу против команды Нидерландов

Этот турнир сборная России начала с новым тренером. После провала на чемпионате Европы, команду возглавил итальянский специалист Серджио Бузатто, правда он уже много лет живет и работает в России. Сборная начала со скрипом, уступила команде Китая со счетом 0-3, но потом стала играть все увереннее и к сегодняшнему дню соотношение побед и поражений просто отличное 6-1, но впереди осталось самое трудное. Россиянки обыграли чемпионок мира из команды Сербии, но сегодня предстоит встретится с Голландией, которая находится строчкой ниже в таблице, а потом с лидером турнира – сборной США и в заключении — с бразильянками. Игра с Кенией из этого списка конечно выпадает, но легко нашим девушкам точно не будет. Для начала нужно победить Голландию.

Игры на Кубке мира проводятся в один круг. Победителем станет команда, которая наберет больше всех очков. Пока россиянки занимают третье место.



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