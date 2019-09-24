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07:02, 24 сентября 2019

Верховный суд Испании сегодня вынесет решение по делу об эксгумации останков Франсиско Франко

Семья диктатора выступает против решения правительства перенести могилу.

В долгом деле о перезахоронении останков Франко наконец может быть поставлена точка: свое слово сегодня предстоит сказать Верховному суду Испании. Он рассматривал иск родственников каудильо, которые оспорили решение о переносе могилы из Долины Павших на кладбище в Эль-Падро под Мадридом, где захоронена жена Франко. Как сообщает РИА Новости, семья диктатора готова принять в качестве альтернативы лишь крипту мадридского собора Альмудена – там покоятся дочь и зять Франко.
Вопрос о перезахоронении останков диктатора был поднят в прошлом году по инициативе пришедшего к власти правительства социалистов во главе с Педро Санчесом. По мнению левых политиков, прах Франко не может покоиться в Долине Павших: мемориал должен стать местом примирения после Гражданской войны, а не поклонения диктатору. Кроме того, социалисты подчеркивают, что Франко умер своей смертью, а не погиб в бою, что также ставит под вопрос обоснованность его захоронения на территории мемориала.

Эксгумация останков Франко была назначена на 10 июня, но затем правительство вынуждено было перенести процедуру, чтобы дождаться решения Верховного суда.



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