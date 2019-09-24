Саммит ООН по климату открылся в Нью-Йорке
Мировое сообщество еще может существенно замедлить процесс глобального потепления.
Гуттериш также призвал прекратить сооружение угольных станций после 2020 года.
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Мировое сообщество еще может существенно замедлить процесс глобального потепления.
Гуттериш также призвал прекратить сооружение угольных станций после 2020 года.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»