В Апелляционном суде Гааги сегодня продолжатся слушания по делу бывших акционеров ЮКОСА

Они требуют взыскать с России 50 миллиардов долларов.

Заключительный раунд начался накануне и рассчитан на три дня. Как рассказал руководитель представляющего интересы России Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, слушания растянуты, потому что рассматривается огромный объем документов, подготовленных обеими сторонами. По его словам, это крупнейший инвестиционный спор в мире – он длится уже 14 лет. Первые 10 занял арбитраж, который Россия в 2014 году проиграла. По мнению суда, государство в начале 2000-х совершило полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью ее обанкротить и завладеть активами, одновременно удалив с политической арены ее главу – Михаила Ходорковского. Москва подала апелляцию, и в 2016-м году окружной суд Гааги с ее доводами согласился, отменив все решения трибунала и сняв с России обязательства по выплате 50 миллиардов долларов экс-акционерам.

Они, в свою очередь, это обжаловали, обратившись в вышестоящую инстанцию.

Следующее заседание намечено на 30 сентября. После этого судьи удалятся для вынесения решения. На это может уйти несколько месяцев. Затем постановление может быть оспорено.