Прощание с народным артистом России Игорем Шибановым пройдет сегодня в Петербурге

Гражданская панихида состоится в Театре юных зрителей.

Траурная церемония начнется в 11 часов. Проститься с народным артистом Игорем Шибановым, который скончался на 76-ом году жизни, можно будет в Театре юных зрителей имени Брянцева. Последний раз актер вышел на сцену в день рождения, 14 сентября. Тогда он исполнил роль Кучумова в спектакле «Бешеные деньги». В этом же образе он планировал выступить в Краснодаре, но во время поездки у него остановилось сердце. Зрителям Игорь Шибанов запомнился по таким ролям в фильмах «Брат», «Про уродов и людей», «Упырь», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и «Опера. Хроники убойного отдела».

За годы работы в театре Игорь Шибанов сыграл более 70 ролей. Наиболее известными постановками с его участием стали «Борис Годунов», «Конек-Горбунок», «Леший»,«Капитанская дочка», «Отцы и дети» и «Маленький Принц».