В Европейском суде обсудят сегодня закон о «праве на забвение»

Это связано с иском к поисковику Google.

Суду предстоит сегодня определить, должна ли американская корпорация полностью удалять ссылки на ресурсы, которые не зарегистрированы в Европейском Союзе. Речь идет о сайтах и публикациях, на которые ранее жаловались граждане стран ЕС. В этих заявлениях они просили убрать ссылки на устаревшую или нерелевантную информацию о себе.

В январе уже вынес предварительное постановление. Тогда решили, что «право на забвение» нужно ограничить пределами юрисдикции объединенной Европы. Эксперты считают, что окончательные выводы, вероятно, будут такими же.

Одним из доводов было опасение, что использование своих законов вне границ их зоны влияния станет серьезным прецедентом. В суде утверждали, что это даст возможность неким авторитарным странам требовать заблокировать доступ информации, которая считается там незаконной или нежелательной.

Помимо Евросоюза «право на забвение» сейчас есть в пяти странах: Аргентине, Индии, Канаде, России и Южной Корее.