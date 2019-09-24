Дональд Трамп считает, что достоин Нобелевской премии мира

Президент США выразил сомнения в том, что награду присуждают справедливо, поскольку ее ранее получил его предшественник Барак Обама. Как сообщают американские СМИ, находившийся рядом с Трампом премьер Пакистана Имран Хан в этот момент рассмеялся. Как и лидеры других стран, он прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в этом году выдвинул Трампа на получение Нобелевской премии мира за усилия по урегулированию северокорейской проблемы.