Элла Памфилова заявила о бездействии СК, МВД и прокуратуры при сигналах из ЦИКа о нарушениях на выборах

По словам главы Центризбиркома, комиссия мечет громы и молнии, а потенциальные фальсификаторы уверены, что им все сойдет с рук. В интервью «Российской газете» Элла Памфилова высказалась и о московских протеста. Она сказала, что люди в стране все больше выступают против несправедливости, неправомерных судебных решений. Памфилова призвала судебную и правоохранительную систему стать щитом от произвола, а не его источником. На выборах в Мосгордуму не были зарегистрированы около 60 кандидатов якобы из брака в подписях. Жалобы в ЦИК ни к чему не привели.