В парламенте Гаити один из сенаторов открыл стрельбу из пистолета

Он ранил двух человек, в том числе фотографа агентства «Ассошиэйтед Пресс». Как сообщает местное издание «Аити либр», сенатор Жан-Мари Ральф Фетье объяснил свои действия защитой от демонстрантов, которые якобы ворвались в здание парламента. Произошло ли это на самом деле, или нет, не уточняется. В результате инцидента была сорвана процедура голосование по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля,

назначенного в конце июля президентом Жовенелем Моизом.

Карибская республика живет без утвержденного правительства уже полгода.