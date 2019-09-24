Мосгорсуд признал законными аресты счетов Фонда борьбы с коррупцией

Были отклонены две жалобы – одна от сотрудников ФБК, другая от самой организации. В обоих случаях Мосгорсуд оставил решение Басманного суда без изменений, передает издание «МБХ Медиа». Счета фонда Алексея Навального, а также многих его сотрудников были заблокированы в начале августа. В середине сентября в региональных штабах политика прошли массовые обыски. Все это связано с уголовным делом в отношении ФБК по статье об отмывании денег. Алексей Навальный сказал, что следственные действия вызваны успехом его проекта «Умное голосование».