Британский премьер Борис Джонсон отрицает нарушения при выделении бюджетных средств его подруге

Политик заявил телеканалу «Скай ньюз», что все делалось в полном соответствии с правилами. Джонсон накануне прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.

Ранее британская газета «Санди таймс» написала, что подруга Джонсона, предпринимательница из США Дженифер Акури получила более 150 тысяч долларов в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса в то время, когда Джонсон был мэром Лондона.