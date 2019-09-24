Украина официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ и торжествах в честь 70-летия Совета Европы

Причиной такого решения стало возвращение в ассамблею российских депутатов.

Россия вернулась в сессионный зал Парламентской ассамблеи, не выполнив ее требования, написала в Фейсбуке глава новой украинской делегации Елизавета Ясько. По ее словам, значительная часть территории Украины остается оккупированной, а «вооруженная агрессия России не прекращается». Отмечается, что во время проведения сессии, т.е. с 30 сентября по 4 октября, делегация Верховной Рады будет проводить консультации с партнерами по Ассамблее для поиска «совместных подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию». При этом Киев призвал организацию подтвердить обязательность всех решений и требований, изложенных в резолюциях «по осуждению агрессии России против Украины», и «о ситуации с правами человека на оккупированной Россией территории», которые были приняты ПАСЕ во время неучастия России в работе Совета Европы в последние годы.

Парламентская ассамблея Совета Европы в июне этого года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации, которых она была лишена в 2014 году из-за Крыма и Донбасса. Решение вызвало протест со стороны ряда стран. Украина заявила о намерении выйти из организации.