Брянский суд рассмотрит сегодня вопрос об условно-досрочном освобождении тренера Александра Протасовицкого

Ранее его осудили вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

По приговору Протасовицкий должен выйти на свободу только 13 ноября. Остальных фигурантов дела отпустили по УДО еще на прошлой неделе, а его обращение решили рассмотреть только сегодня. Такое особое отношение к осужденному уделяли с самого начала, — сказала в интервью телеканалу RT его адвокат Татьяна Прилипко. Она напомнила, что её подзащитного этапировали не в ту колонию, где содержатся остальные трое, и произошло это на несколько дней позже. При этом он виновен в тех же преступлениях, что и остальные, — подчеркнула юрист.

Ранее позднюю дату рассмотрения обращения Протасовицкого об УДО объяснили тем, что он якобы неоднократно нарушал правила содержания. Сейчас эту информацию проверяет прокуратура.

Драки, за которые осудили Протасовицкого, произошли в октябре прошлого года. Тогда они в компании с Кокориным, Мамаевым и другими молодыми людьми избили трех человек в центре Москвы.