В Симоновском суде Москвы сегодня рассмотрят иск единоросса Метельского к Навальному

Партийный функционер требует опровержения расследования Фонда борьбы с коррупцией.

Поводом для иска главы московских единороссов стало расследование, в котором говорилось об активах его семьи. ФБК обнаружил, что близкие Метельского владеют сетью отелей в Австрии и недвижимостью в Москве стоимостью почти 6 миллиардов рублей. Утверждалось, что большая часть имущества записана на мать героя расследования, а также его жену и сына. Сам Метельский заявил, что вся собственность не имеет непосредственно к нему отношения и была приобретена законно, а также пообещал подать в суд, передает «Интерфакс». Представители единоросса подчеркнули, что материальная компенсация ему не нужна – Метельский добивается лишь опровержения и извинений. Ответчиками по иску выступают сам ФБК, Алексей Навальный и муниципальный депутат Константин Янкаускас.

Метельский участвовал в недавних выборах в Мосгордуму, но проиграл в своем округе коммунисту Сергею Савостьянову. В беседе с РБК единоросс не стал связывать поражение с публикацией ФБК.