Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков: Отопление в жилых домах Улан-Удэ планируется включить до 29 сентября

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

«Самая первая задача на сегодня — это вхождение в отопительный сезон. С 16 сентября началось подключение домов и социальных объектов к подаче тепла. По графику до 26 сентября мы должны с этим закончить, но планируем в эту субботу-воскресенье подать тепло во все дома горожан», — рассказал мэр.

При этом И.Шутенков подчеркнул, что социальные объекты в Улан-Удэ уже практически все подключены.