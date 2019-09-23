Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Форвард «Барселоны» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему футболисту года по версии ФИФА.



Церемония вручения наград ФИФА проходит в Милане в здании театра «Ла Скала».

Кроме Месси на награду претендовали португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса» и голландец Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля».

В минувшем сезоне Месси забил 51 гол в 50 матчах за «Барселону».

Обладатель награды определялся по итогам голосования тренеров и капитанов национальных сборных, болельщиков и журналистов, сообщает РИА «Новости».