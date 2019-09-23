Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает себя достойным Нобелевской премии

Он также выразил уверенность в том, что не получит награду из-за того, что лауреатов, по его мнению, выбирают несправедливым образом. Общаясь с журналистами на полях Генассамблеи ООН, американский лидер напомнил, что его предшественник на посту главы государства Барак Обама получил премию вскоре после того, как стал президентом. По мнению Трампа, для этого не было причины и даже сам Обама, как считает нынешний президент США, не понял, почему ему вручили награду.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что премьер Японии Синдзо Абэ выдвинул Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира за усилия по урегулированию северокорейской проблемы.