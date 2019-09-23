Следствие просит продлить меру пресечения Егору Жукову, Алексею Миняйло и Самареддину Раджабову

Следствие просит продлить меру пресечения фигурантам так называемого «московского» дела Егору Жукову, Алексею Миняйло и Самареддину Раджабову. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда. Там уточнили, что материалы в отношении Жукова и Раджабова будут рассмотрены в среду. По поводу Миняйло вопрос пока не решен.

Студента Высшей школы экономики Егора Жукова обвиняют в публичных призывах к экстремизму. После того, как было прекращено его преследование по делу, возбужденному по статье о массовых беспорядках, Жукова отправили из СИЗО под домашний арест. Миняйло и Раджабова обвиняют в участии в беспорядках. Оба остаются под стражей.