Житель Петербурга, задержанный после антикоррупционного митинга в июле 2017-го года, отсудил у МВД 40 тысяч рублей

Он добавился выплаты компенсации морального вреда за незаконный арест. Алексея Белозерова привлекли за участие в акции по двум статьям – за нарушение законодательства о митингах и за невыполнение требований полиции. Петербуржец выплатил штраф 10 тысяч рублей и отбыл 7 суток ареста. Летом прошлого года Верховный суд постановил, что привлечение по этим двум статьям одновременно незаконно. Белозеров планировал взыскать больше полумиллиона рублей. Сегодня Василеостровский суд удовлетворил его требование частично. Житель Петербурга рассказал сайту Znak.com, что считает компенсацию в 40 тысяч несправедливой и планирует обжаловать решение суда.