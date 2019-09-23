Президенты США и Польши намерены расширить сотрудничество в сфере обороны

Они подписали соответствующую декларацию на встрече в Нью-Йорке, перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом американский лидер Дональд Трамп сказал, что Соединённые Штаты, вероятно, переместят своих военных в Польшу из других стран Европы. На вопрос журналистов о том, связано ли расширение американского военного присутствия в Польше с угрозой со стороны России, Трамп ответил, что так не считает, пишет агентство ТАСС.