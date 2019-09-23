Глава ЦИК Элла Памфилова после нападения озаботилась установкой сигнализации

Об этом она рассказала в интервью «Российской газете». При этом Памфилова подчеркнула, у неё по-прежнему нет охраны. Председатель центральной избирательной комиссии добавила, что живёт как все люди среднего достатка, к которым себя и относит. По словам Памфиловой, нынешний дом – её единственное жильё, для покупки которого пришлось продать московскую квартиру и дачу под Истрой.

О нападении на загородный дом Эллы Памфиловой МВД объявило 6 сентября. Тогда сообщалось, что в помещение проник взломщик, который ударил председателя ЦИК электрошокером и скрылся. На следующий день задержали подозреваемого. Он арестован.