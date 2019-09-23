Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций в 12-й раз продлил дисквалификацию Всероссийской федерации

Российские спортсмены вновь не смогут выступать на чемпионате мира под национальным флагом.

Рассмотрение этого вопроса проходило на заседании в Дохе, где в пятницу стартует чемпионат мира. Глава рабочей группы Руне Андерсен рекомендовал совету не восстанавливать права организации, и тот с предложением единогласно согласился. Андерсен отметил, что национальная федерация погасила все задолженности перед Международной ассоциацией за этот год, выполнив тем самым одно из требований. Но при этом «остаются проблемы со спортсменами и региональными федерациями, которые продолжают работать с дисквалифицированными тренерами, что, в свою очередь, демонстрирует отсутствие сильной антидопинговой культуры», — пояснил спортивный чиновник. Он также признал, что на решение повлияли подозрения в манипуляциях с данными московской лаборатории. Ранее это стало основанием для того, чтобы WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства кодексу организации. Российской стороне дали три недели на объяснения. Если невиновность не удастся доказать, нашу сборную ожидает отстранение от Олимпиады в Токио.

Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована почти 4 года назад после серии допинговых скандалов с российскими спортсменами. По этой причине они вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе и только при условии допуска со стороны IAAF.