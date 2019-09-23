Мэр Улан-Удэ: Ремонт центральной площади Улан-Удэ не связан с протестами

Ремонт центральной площади Улан-Удэ не связан с народными протестами. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

«Человек, который работает с производством работ, знает, что любое движение начинается за полтора месяца до того как воткнется первый ломик или лопата. То есть это плановый (ремонт – Э.М.). У нас в городе Улан-Удэ проводится чемпионат мира по женской борьбе, и под этот чемпионат мы смогли выбить финансы, как раз для приведения в соответствие и площади, и прилегающей территории, и того места, где будут проходить сами соревнования, а чемпионат начинается уже 3 октября», — сказал он.

И.Шутенков подчеркнул, что ремонтные работы коснутся лишь площади Советов и места проведения чемпионата.

«У нас в городе 598 километров улично-дорожной сети. Bсе эти дороги не ремонтировались на протяжении нескольких десятков лет. Нам бы хотелось, чтобы все одномоментно и везде было сделано. Но 600 километров дорог мы сделать одновременно не сможем. Здесь мы получили конкретные целевые деньги для подготовки чемпионата мира, на конкретные участки. Поэтому они и делаются. Если бы мы получили денег на 600 километров дорог, взяли бы огонь критики на себя, перекрыли бы дороги и делали бы их», — заверил он.

В Улан-Удэ 10 сентября состоялся стихийный народный сход. Люди, вышли на площадь из-за задержания сторонников якутского шамана Александра Габышева, а также недовольные результатами выборов мэра города. К протестующим присоединились депутат Народного Хурала Б.Цыренов и сенатор от Иркутской области В.Мархаев. В результате люди в полицейской форме жестко избили участников народного схода на площади Советов.