Мэр Улан-Удэ Шутенков отказался оценить целесообразность разгона митинга в центре города 10 сентября

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отказался оценить целесообразность разгона митинга в центре города 10 сентября. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я действительно смотрел ролики, которые шли с площади Советов в момент проведения операции, и могу сказать, что сама операция была проведена профессионально, там не было ни вывихов, ни ударов, ни царапин. Надо ли было проводить эти операции или не надо – я такие оценки дать не могу», — сказал он.

И.Шутенков подчеркнул, что жители города имеют право собираться на улицах и обсуждать политическую повестку.

«Такая возможность у людей есть. У нас в городе определены два конкретно места, где можно проводить митинги с любыми требованиями. Когда было в официальном порядке подано уведомление о том, что группа людей хочет провести митинг с такой-то политической оценкой, с таким-то количеством людей – это уведомление было принято и предоставлено место, которое у нас определено. И люди собрались, и люди обсуждали совершенно свободно и открыто», — отметил он.

Мэр добавил, что не приветствует «собрания, на которых выдвигаются какие-то требования, лозунги или еще что-то, которые носят явно организационный характер, который будет противоречить законодательству».

«Когда люди просто собираются без цели что-то нарушать – да ради Бога, собирайтесь», — заключил он.

В Улан-Удэ 10 сентября состоялся стихийный народный сход. Люди, вышли на площадь из-за задержания сторонников якутского шамана Александра Габышева, а также недовольные результатами выборов мэра города. К протестующим присоединились депутат Народного Хурала Б.Цыренов и сенатор от Иркутской области В.Мархаев. В результате люди в полицейской форме жестко избили участников народного схода на площади Советов.