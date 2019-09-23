Покупатели в России, Европе и Северной Америке вскоре могут столкнуться с дефицитом бананов

Причина – так называемая «панамская болезнь». Это грибок, уничтожающий самый коммерчески распространенный и неприхотливый сорт бананов «Кавендиш», — сообщает «Радио Свобода». Недавно штамм этого грибка впервые в истории поразил сотни гектаров банановых плантаций в странах Латинской Америки, в первую очередь в Колумбии, откуда на мировой рынок поступает подавляющее большинство этих плодов.

По данным Федеральной службы госстатистики, жители России называют бананы своими самыми любимыми фруктами, в том числе из-за их относительной дешевизны. Однако за последний год бананы в среднем по России подорожали на 14%, а Москве более чем на 20%, причем без учета возможных последствий грибковой эпидемии.