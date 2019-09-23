Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала к оздоровлению и укреплению правоохранительных органов. В интервью «Российской газете» она задалась вопросом о том, как иначе можно эффективно бороться с нарушениями. По ее словам, ЦИК, убежденный в том, что были фальсификации, передает материалы в региональные следственные органы, прокуратуру и МВД, после чего получает ответ, что ничего не обнаружено. По словам Памфиловой, из-за этого потенциальные фальсификаторы уверены, что им все сойдет с рук.