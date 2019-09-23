Мэр Улан-Удэ Шутенков заявил, что обладает информацией о задержании шамана Габышева только из СМИ

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что обладает информацией о задержании якутского шамана Александра Габышева только из СМИ. Об этом мэр сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я имею информацию точно также от СМИ, я точно также как и все прочитал утром: задержан и куда-то доставлен. Я прочитал только ту информацию, которая существует в электронных СМИ, никакой другой не имею информации. Не знаю (находится ли он сейчас в Улан-Удэ — Э.М.)», — сказал он.

Ранее полицейские задержали на границе Бурятии и Иркутской области Александра Габышева, называющего себя якутским шаманом. Он пешком шел в Москву для совершения обряда «изгнания Путина». А.Габышева отправили на самолете в Якутск, где оставили под подпиской о невыезде.