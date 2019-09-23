Легкоатлеты из сборной России не смогут выступить под национальным флагом на Чемпионате мира в Катаре

Сегодня Всемирная ассоциация легкой атлетики продлила срок дисквалификации Всеросисйской федерации легкой атлетики. Решение было принято единогласно, — сообщает агентство ТАСС.

Членство ВФЛА приостановлено с 2015-го года. Из-за этого российские легкоатлеты пропустили, в том числе, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Чемпионат мира в Катаре стартует в пятницу. Сегодня стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство заподозрило московскую лабораторию в махинациях с пробами. Если подозрения подтвердятся, все российские спортсмены могут пропустить Олимпиаду 2020-го года.