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Эксклюзив Эха 20:42, 23 сентября 2019

Мэр Улан-Удэ Шутенков: Происходящее в республике вряд ли можно назвать политическим кризисом

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков не считает происходящее в республике «политическим кризисом». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Политическим кризисом вряд ли это можно назвать, это слишком громкое заявление. Да, обстановка непростая, оппоненты, которые шли на выборы в горсовет и в мэры города Улан-Удэ и которые проиграли, несогласны с итогами выборов», — сказал он.

И.Шутенков подчеркнул, что недовольные результатами мэрских выборов должны действовать «в правовом поле».
«Несогласны с итогами, — надо действовать в правовом поле. Если прошли выборы, народ свою волю определил, поставил отметку против того или иного кандидата и этим самым показал свой выбор. Да, явка была не очень большой, 34 процента с лишним, но избиратели сделали свой выбор, и тех, и других надо уважать. Выбор надо уважать. Если были выборы проведены неправильно, то тогда надо эти факты фиксировать предоставлять в правоохранительные органы, в прокуратуру, в суды и добиваться рассмотрения этих фактов в правовом поле. Все остальное – это так…», — заключил он.

В Улан-Удэ 10 сентября состоялся стихийный народный сход местных жителей, протестующих против результатов выборов мэра Улан-Удэ. К протестующим присоединились депутат Народного Хурала Б.Цыренов и сенатор от Иркутской области В.Мархаев. В результате люди в полицейской форме жестко избили участников народного схода на площади Советов.



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