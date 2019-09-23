У клиентов британского туроператора «Томас Кук» начались трудности после того, как компания объявила о ликвидации

У клиентов британского туроператора «Томас Кук» начались трудности после того, как компания объявила о своей ликвидации. Как пишет РБК, в частности, на Майорке и в Тунисе людей заставили платить за проживание, опасаясь, что компания этого не сделает.

О закрытии после почти 180-ти лет работы британский оператор объявил сегодня. По данным «Ассошиэйтед Пресс», крах компании затронул 600 тысяч туристов по всему миру. Томас Кук" включает в себя российские «Интурист» и «Библио-Глобус». В этих структурах пообещали, что ситуация никак не отразится на обслуживании их клиентов.