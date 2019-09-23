Сергей Митрохин отказался выдвигать свою кандидатуру на пост председателя фракции «Яблока» в Мосгордуме

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Митрохин сказал, что принял такое решение ради сохранения солидарности внутри фракции. В итоге пост председателя занял Максим Круглов. Последний сказал, что самоотвод Митрохина оказался для него неожиданностью.

В августе Митрохин по решению суда был зарегистрирован кандидатом в Мосгордуму. Тогда он подчеркивал в интервью телеканалу «Дождь», что никаких сделок ради регистрации на выборах ему не предлагали.