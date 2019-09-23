В Москве власти отказались согласовать пикет педагогов в защиту своих прав и прав детей-инвалидов

Об этом сообщает сайт «ОВД-инфо» со ссылкой на профсоюз работников образования. Педагоги школы-интерната №17 планировали провести акцию на Тверской у Министерства просвещения. Чиновники в ответе на уведомление о пикете указали, что эта территория непригодна для проведения публичных мероприятий. Власти предложили митингующим отправиться в гайд-парк в Сокольники. Учителя школы-интерната считают, что директор учебного заведения Марат Сяфуков создает невыносимые условия для работы. По словам протестующих, за полгода из-за давления со стороны администрации свои дожности покинули психолог и пять учителей.