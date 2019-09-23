Мэр Улан-Удэ признал факты поступления жалоб на подкуп избирателей и использование чужих паспортов на мэрских выборах

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков признал факты поступления жалоб на подкуп избирателей и использование чужих паспортов для голосования на мэрских выборах. Об этом мэр сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Да, были факты обращения и непосредственно в избирательные комиссии, и в прокуратуру, и в МВД, но на действия конкретных лиц. Были мелкие факты, были большие – факты отсутствия ручки в кабинке, факты захода с чужими паспортами, факты, так называемого, подвоза, — все это рассматривается, разбирается. И, если они будут подтверждены и установлены, этим фактам должны быть дана правовая оценка. Я, как избранный мэр, сам заинтересован, чтобы выборы были признаны всеми инстанциями окончательно легитимными или нелегитимными. Пока фактов не набирается», — сказал он.

И.Шутенков также добавил, что, согласно слухам, «подвоз» избирателей проводился в пользу всех кандидатов.

«Я это только слышал, но не видел. Так что я слухи комментировать не буду. Слухи есть, что и за одного кандидата, и за другого кандидата, вообще у нас кандидатов было свыше полутора сотен человек и слухи были практически по каждому кандидату», — заключил он.

В Улан-Удэ 10 сентября состоялся стихийный народный сход местных жителей, протестующих против результатов выборов мэра Улан-Удэ. К протестующим присоединились депутат Народного Хурала Б.Цыренов и сенатор от Иркутской области В.Мархаев. В результате люди в полицейской форме жестко избили участников народного схода на площади Советов.