Во Франции пять женщин предстали перед судом по обвинению в попытке взорвать у собора Парижской Богоматери автомобиль, начиненный баллонами с газом и канистрами с дизельным топливом. Машина была обнаружена у Нотр-Дам де Пари три года назад. Как утверждает следствие, обвиняемые пытались поджечь обитый соляркой автомобиль с помощью сигареты, но машина не загорелась. Одна из женщин также обвиняется в нападении на полицейского, которого она, как говорится в материалах дела, во время задержания ударила ножом в плечо. Защита утверждает, что женщины подверглись идеологической обработки в интернете. Обвиняемым от 22-х до 42-х лет, все они приняли ислам. Четырем женщинам грозит пожизненное заключение.