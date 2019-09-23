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20:02, 23 сентября 2019

Во Франции пять женщин предстали перед судом по обвинению в попытке взорвать у собора Парижской Богоматери автомобиль

Во Франции пять женщин предстали перед судом по обвинению в попытке взорвать у собора Парижской Богоматери автомобиль, начиненный баллонами с газом и канистрами с дизельным топливом. Машина была обнаружена у Нотр-Дам де Пари три года назад. Как утверждает следствие, обвиняемые пытались поджечь обитый соляркой автомобиль с помощью сигареты, но машина не загорелась. Одна из женщин также обвиняется в нападении на полицейского, которого она, как говорится в материалах дела, во время задержания ударила ножом в плечо. Защита утверждает, что женщины подверглись идеологической обработки в интернете. Обвиняемым от 22-х до 42-х лет, все они приняли ислам. Четырем женщинам грозит пожизненное заключение.



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