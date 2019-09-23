В Екатеринбурге «Коляда-театр» оштрафовали на 50 тысяч рублей за неготовность к гражданской обороне

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал художественный руководитель театра Николай Коляда. По его словам, изначально театр собирались оштрафовать на 200 тысяч. Драматург пишет, что этот штраф был назначен после того, как театр включили в список предприятий, которые в случае войны будут продолжать работать. О включении в этот список, как отметил Коляда, его не уведомили. Художественный руководитель театра добавил, что собирается выплатить сумму. Он опасается, что в противном случае театр могут закрыть.