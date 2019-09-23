Комиссия РАН по противодействию фальсификациям нашла у кандидатов в академики РАН лженаучные публикации и плагиат

Комиссия Российской академии наук по противодействию фальсификациям нашла у кандидатов в академики РАН лженаучные публикации и плагиат в диссертациях. Об этом говорится в соответствующем докладе, — рассказал «Эху Москвы» член комиссии, сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин.

Выборы в РАН пройдут в ноябре. Предполагается, что будут заполнены около 80 вакансий академиков и более 170-ти вакансий членов-корреспондентов.