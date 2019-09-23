Минздрав Челябинской области пообещал проверить станцию «скорой помощи», где врачи написали жалобы из-за низких зарплат. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сотрудники медчасти Саткинского района рассказали, что заведующая отчитала всех работников после того, как те обратились с жалобой на имя главврача. Медики говорят, что возмущены отменой стимулирующих выплат. По их словам, теперь их зарплата составляет около 15-ти тысяч рублей.