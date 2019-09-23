СПЧ просит прокурора Москвы отменить приговоры Павлу Устинову и Константину Котову

В письме, которое Совет по правам человека направил руководителю ведомства Денису Попову, говорится, что судебные решения вынесены с нарушениями и должны быть отменены. В тексте отмечается, что в обоих случаях Тверской суд фактически исключил состязательность в судебном процессе, отказавшись рассматривать видеоматериалы, опровергающие доводы обвинения.

Павла Устинова в середине сентября приговорили к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия по отношению к сотруднику Росгвардии. Константина Котова в начале сентября осудили на 4 года колонии по статье о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. Оба были задержаны после акции протеста в Москве. Устинова на фоне масштабной общественной кампании в его поддержку на прошлой неделе отпустили под подписку о невыезде.