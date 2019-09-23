Жюри литературной премии «НОС» объявило длинный список 2019 года
Короткий список будет объявлен 1 ноября. Итоговые дебаты и объявление победителей пройдут в январе-феврале следующего года.
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Короткий список будет объявлен 1 ноября. Итоговые дебаты и объявление победителей пройдут в январе-феврале следующего года.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»