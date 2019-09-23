Росавиация, по некоторым данным, запросила у Минфина 9 млрд руб на завершение строительства новой полосы «Домодедово»

Росавиация, по некоторым данным, запросила у Минфина 9 миллиардов рублей на завершение строительства новой полосы аэропорта «Домодедово». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиационной отрасли. Еще полтора миллиарда ведомство попросило на укладку перронов для стоянки самолетов рядом с новым сегментом терминала «Домодедово». Из-за их отсутствия объект не используется больше года. Кроме того, Росавиация попросила свыше 700 миллионов рублей на реконструкцию действующей взлетно-посадочной полосы.