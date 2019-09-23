600 тысяч туристов по всему миру затронул крах британского туроператора «Томас Кук»

Сегодня компания объявила о принудительной ликвидации. Она закрывается после почти 180-ти лет работы. Ситуация затронула, в том числе, 150 тысяч жителей Великобритании. Правительство этой страны пообещало оплатить возвращение домой людей, чей отдых заканчивался в конце сентября или начале октября. Для них заказаны десятки чартерных рейсов. Как передает CNN, это самая дорогая операция по возвращению граждан в Великобританию в мирное время. Она оценивается в сумму до 750-ти миллионов долларов.

Масштабы этой операции отметил и директор управления гражданской авиации Великобритании Тим Джонсон.

В «Интуристе», российской дочерней структуре компании «Томас Кук», заверили, что сложившаяся ситуация никак не скажется на российских клиентах.