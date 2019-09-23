Всемирное антидопинговое агентство уточнило претензии к России

На объяснения дали три недели.

Из базы данных московской антидопинговой лаборатории была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов. Об этом сообщил председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор, чьи слова приводит газета «Нью-Йорк таймс». Он отметил, что российской стороне дадут возможность объяснить, почему это произошло.

Сегодня WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства кодексу организации по ускоренной процедуре. Основанием для этого стали изменения, которые обнаружили в базе данных московской лаборатории. Это показали первые результаты проверки проб, переданных РУСАДА в начале года.

Напомним, агентство восстановили в правах после предыдущего допингового скандала год назад. Но с условием предоставить оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год. Теперь выяснилось, что эти данные не совпадают с теми, что есть в распоряжении WADA. Имела ли место подделка данных, в агентстве пока не уверены.

Тем временем, подозрения в манипуляциях с базой данных РУСАДА уже повлияли на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций не восстанавливать в правах

Всероссийскую федерацию легкой атлетики.