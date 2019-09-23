В Петрозаводске во время церковного праздника силовики устроили показательное задержание

Об этом сообщает сайт «Фонтанка». Служители церкви и верующие отмечали перенесение мощей святого князя Александра Невского. В рамках программы перед кафедральным собором Александра Невского силовики показали навыки обезвреживания вооруженных преступников, а казаки – искусство обращения с шашкой. В местной епархии «Фонтанке» сказали, что впервые в этом году на церковных торжествах демонстрировали оружие, собак и навыки силовиков. Там отметили, что это было предложение прихожан.