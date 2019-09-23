В ВАДА уточнили суть претензий к московской антидопинговой лаборатории

Как сказал председатель комитета Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тейлор, из базы была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов, — пишет газета Нью-Йорк Таймс".

Сегодня ВАДА инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства кодексу организации. У России есть три недели на то, чтобы дать объяснения. Если они не устроят международную организацию, РУСАДА может быть дисквалифицировано. Это грозит сборной России отстранением от участия в летней Олимпиаде в Токио в 2020-м году.