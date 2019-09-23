Из-за ранних холодов в Москве начали включать отопление

Власти предупреждают, что процесс может занять до пяти дней, но обещают справиться быстрее.

Подача тепла в объекты социальной сферы по заявкам началась с пятницы. К настоящему времени батареи заработали уже в 95% детских садов и школ и 85% учреждений здравоохранения, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. По его словам, с сегодняшнего дня тепло пошло в жилые дома, административные и промышленные здания. Он отметил, что это сложный технологический процесс и регулировку температуры теплоносителя нужно делать плавно. Нормативный срок разогрева города – пять суток. Но власти делают все, чтобы это произошло значительно раньше, сказал Бирюков, заверив, что во всех учреждениях и жилых домах столицы ко вторнику — среде станет тепло. Москвичи с нетерпением ожидают исполнения этих обещаний, жалуясь в соцсетях на невыносимый холод в квартирах. В конце прошлой недели среднесуточная температура воздуха в столице упала ниже 8°С. Это ниже климатической нормы для этого периода. Накануне в центральной России выпал первый снег. В столичном регионе мокрый снег и град наблюдались на северо-западе области. Холодная погода продержится в столице, как минимум, до конца недели, говорят синоптики.

По ночам возможны первые заморозки до -2.

В ближайшие дни от 7 до 10 тепла.

В воскресенье ожидается потепление до 14 градусов. По данным Гидрометцентра, бабье лето с температурой в районе 15 градусов тепла прогнозируется в европейской части России в начале октября.