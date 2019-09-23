Власти Улан-Удэ согласовали митинг против полицейского произвола и за прекращение преследования участников протестов

Власти Улан-Удэ согласовали новый митинг против полицейского произвола и за прекращение преследования участников прежних протестных акций. Об этом сообщает издание МБХ-Медиа, ссылаясь на организаторов.

Акция должна пройти в ближайшее воскресенье. В аналогичном митинге 15 сентября приняли участие около трех тысяч человек.

Столица Бурятии находится в центре внимания уже несколько недель. Это произошло после выборов 8-го сентября, когда недовольные итогами выборов мэра Улан-Удэ вышли на улицу. Глава Бурятии Алексей Цыденов считает, что полиция при разгоне участников митинга могла быть и жестче. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

Несколько организаторов стихийного митинга в Улан-Удэ получили по 10 суток административного ареста.

Протесты в Бурятии и других регионах тесно связаны с московскими событиями, а жители столицы также следят за происходящим в стране. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал журналист Михаил Фишман.

Внимание властей к протестной активности регионов не столь пристальное, поскольку администрация считает, что революции случаются только в столицах, добавил Михаил Фишман.

Оппозиционные политики хотят провести в Москве акцию «Бессмертный ГУЛАГ». Шествие планируется на шестое октября, вероятность согласования довольно велика. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из заявителей, сопредседатель московской организации Партии народной свободы Михаил Шнейдер.

Акция заявлена тысячу человек. Заявку также подписали лидеры и участники партий «Яблоко» и «Гражданская инициатива», литературовед Мариэтта Чудакова и режиссер Гарри Бардин.