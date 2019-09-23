Муфтий Равиль Гайнутдин в седьмой раз переизбран главой Духовного управления мусульман России

Его кандидатура была единственной. Избрание было единогласным.

Выступая на съезде, Равиль Гайнутрдин сообщил в частности, что духовное управление мусульман намерено построить соборный мечети во всех города-миллионниках.

Гайнутдин добавил, что в Москве сейчас живут более двух с половиной миллионов мусульман.



Настоятель храма Святой Троицы в Хохлах Алексей Уминский сказал в эфире «Эха Москвы», что мусульман у нас становится все больше, поэтому нужно строить для них мечети.

Сейчас духовное управление мусульман Российской федерации располагает более чем 400 мечетями, сказал Равиль Гайнутдин.