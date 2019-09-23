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Эксклюзив Эха 18:24, 23 сентября 2019

Муфтий Равиль Гайнутдин в седьмой раз переизбран главой Духовного управления мусульман России

Его кандидатура была единственной. Избрание было единогласным.

Выступая на съезде, Равиль Гайнутрдин сообщил в частности, что духовное управление мусульман намерено построить соборный мечети во всех города-миллионниках.

Гайнутдин добавил, что в  Москве сейчас живут более двух с половиной миллионов мусульман.

Настоятель храма Святой Троицы в Хохлах Алексей Уминский сказал в эфире «Эха Москвы», что мусульман у нас становится все больше, поэтому нужно строить для них мечети.

Сейчас духовное управление мусульман Российской федерации располагает более чем 400 мечетями, сказал Равиль Гайнутдин.



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