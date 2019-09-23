Прокуратура Тверской области проверит законность закрытия дела об  убийстве певца Михаила Круга

Как передает ТАСС, материалы в региональное надзорное ведомство пока еще не поступали.

Ранее Следственный комитет сообщил, что установлены все обстоятельства преступления, которое было совершено в 2002 году. Подробности рассказала представитель Тверского СК Валерия Павлова.

По данным Следственного комитета, нападение на дом Михаила Круга планировалось только с целью ограбления. Хозяин в тот вечер должен был отсутствовать.